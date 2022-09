Den Hotel gëtt verkaaft an de potentielle Keefer wëll d'Gebai dem Office National d'Accueil verlounen. Dat wëllen d'Leit awer net.

An der Gemeng Konsdref ass d'Opreegung grouss.

Den Hotel um Scheedgen ass zënter enger Zäit an der Vente an dee potentielle Keefer wëll d'Gebai un den Office national de l'accueil verlounen, fir datt Flüchtlinge kënnen do wunnen.

De Schäfferot huet e Méindeg den Owend d'Bierger gefrot, wat si dovunner halen an déi hunn d'rout Kaart gewisen.

PDF: Invitatioun op ëffentlech Informatiounsversammlung vun der Gemeng Konsdref

Wann den Hotel an Zukunft net méi als Hotel genotzt géif ginn, wier dat e grousse Verloscht fir de lokalen Tourismus, huet de President vum Syndicat d'Initiative ze bedenke ginn. Zemools well et deen eenzegen Hotel an der Gemeng ass, seet de Piet Van Luijk.

"Ee gudden Hotel, ee modernen Hotel. Attraktiv a gutt beluecht an dat géinge mer gär behalen."

Deen een oder anere war der Meenung, datt d'Gemeng jo den Hotel kéint kafen - d'Buergermeeschtesch Edith Jeitz huet séier kloergestallt, datt dat net dran ass a spéitstens, wéi et aus den hënneschte Reie geheescht huet "denkt och un eis Lëtzebuerger net nëmmen un d'Auslänner" an et décken Applaus fir déi Ausso gouf, war kloer, datt et ëm méi géif goen, wéi ëm Tourismus.

Hei eng Partie Aussoe vu Bierger aus der Gemeng no der Versammlung:

Stëmmen vun der Informatiounsversammlung

"Ech hunn näischt géint Flüchtlingen, awer du gees dach net en Hotel, deen top an der Rei ass, duerch Flüchtlingen erëm versaue loossen. Dat geet jo net op… Dat geet net op."

Stëmme vun der Versammlung (Net déi richteg Plaz dofir...)

"Als Mamm hunn ech gewëssen Ängschten, dat wëll awer net heeschen, dass ech hei elo Rassist wär oder sou… Ech mengen, ech sinn och e Mënsch, ech schaffen an enger Struktur, fir Leit ze hëllefe wuelverstanen. Et soll och jidderee gehollef kréien, mä do op deem Kär, wou en ass, gehéiert et net hin."

Stëmme vun der Versammlung (En enorme Wiessel fir d'Duerf)

"Ech si kee Rassist, dat soll elo net sou eriwwer kommen, awer ech si wierklech net dofir, dass dëse Projet soll ëmgesat ginn, well mir si schonn nëmmen e klengt Duerf. An dass elo sou vill Leit bäikommen, ass en enorme Wiessel fir d’Duerf."

24 Zëmmer huet den Hotel - ma datt do eng Kéier Flüchtlingen dra wunnen, kann ee sech kaum virstellen. Och aus dem Gemengerot gëtt et kräftege Géigewand. D'Buergermeeschtesch sot, de Message wier ukomm. En Interview wollt si no der Diskussioun net ginn.