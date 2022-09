E Méindeg tëscht 17.50 an 21.45 Auer koum et zu net manner wéi 7 Accidenter, bei deenen am Ganze 6 Leit blesséiert goufen.

Ënnert anerem sinn zu Luerenzweiler zwee Autoen anenee geknuppt. Zu Diddeleng ass e Motocyclist gefall. Op der Stater Gare koumen zwee Busser net laanschteneen an um Roudenhaff zu Rodange ass en Auto am Gruef gelant, grad ewéi och tëscht Waarken a Bierden. Zu Bouneweg gouf et direkt 2 Accidenter, bei deenen 2 Autoen anenee gerannt sinn.