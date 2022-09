Zanter der Rentrée gesäit een dacks Poliziste bei de Grondschoule stoen, wat och e Grond huet.

Zanter en Dënschdeg leeft d'Initiativ vun der Police an Zesummenaarbecht mam Educatiounsministère, wou Kanner aus dem Cycle 2.1 erkläert kréien, wéi ee sécher zu Fouss duerch de Verkéier an d'Schoul kënnt. Mat der Kamera ware mer zu Berbuerg dobäi an hunn de Beamten iwwert d'Schëllere gekuckt, wéi si de Kanner de "séchere Wee" bäibréngen.

Ugefaange mat der Theorie, wou d'Kanner vun der Commissaire en Chef Francine Poncin déi wichtegst Saachen erkläert kruten, op déi si op Strooss mussen oppassen, wa si zu Fouss ënnerwee an d'Schoul sinn.

De Motto vun der Campagne ass "Gutt gesinn. Mä gutt gesi ginn, ass och immens wichteg" kruten d'Kanner alleguer eng giel-fluo Sécherheetsvest geschenkt. Dono goung et op den Terrain, well d'Praxis ass ëmmer wichteg, ganz nom Motto "learning by doing".

En Appell vun der Police geet dann awer och un d'Elteren. Si solle besser oppassen, wa si mam Auto ënner anerem ronderëm de Schoulen ënnerwee sinn. Donieft solle si och am Bléck hunn, datt d'Kanner hir Vest och undinn, wa se sech op de Wee an d'Schoul maachen, seet den André Schaack vun der Police de la Route.

Vun der Police ass dëst eng preventiv Campagne, déi jiddereen nach eng Kéier drop opmierksam wëll maachen, wéi wichteg et ass, fir d'Vitess ze respektéieren. Grad elo, wou et am Dag ëmmer méi fréi däischter gëtt an ëmmer méi laang däischter ass, gëllt et och fir d'Automobilisten: Duebel esou gutt op d'Kanner oppassen, déi um Wee an d'Schoul sinn.