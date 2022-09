Nodeems den CSV-Schäffe Paul Solvi annoncéiert hat, sech aus perséinleche Grënn aus der Politik zréckzezéien, gouf en Dënschdeg säi Successeur vereedegt.

En Dënschdeg um 14.00 Auer gouf den neie Schäffen, de Pascal Nicolay, vun der Inneministesch Taina Bofferding vereedegt an a seng nei Funktioun als Schäffen erhuewen. De Luc Rasqui ass en Dënschdeg iwwerdeems an den Ettelbrécker Gemengerot gewiesselt ginn.

Communiqué vum Inneministère:

Par arrêté ministériel du 27 septembre 2022:

Pascal Nicolay a été nommé aux fonctions d’échevin de la Ville d’Ettelbruck.

Le 27 septembre à 14 heures, l’intéressé a prêté entre les mains de Taina Bofferding, ministre de l’Intérieur, le serment prescrit par l’article 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dont la formule est la suivante: «Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées.»