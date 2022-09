Donieft géing de Secteur och mat der Hausse vun den Energie-, Material a Personalkäschte kämpfen, sou de Mëttelstandsminister.

De Lëtzebuerger Bausecteur rechent domat, dass d'Zuel vun den Opträg an den nächste Méint séier wäert zeréckgoen. Dat, well vill Clienten hir Aarbechte wéinst der zolitter Präisdeierecht an der Hausse vun den Zënsen no hanne verleeën oder ganz annuléieren, esou de Mëttelstandsminister Lex Delles a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum André Bauler vun der DP.

D'Baufirmaen hätte mat Hausse vun den Energie-, Material a Personalkäschten ze kämpfen.

E groussen Deel vun de Präisser wier zwar zanter dem Ufank vum Krich zeréckgaangen, ma géifen elo op héijem Niveau stagnéieren. De Präis vum Holz ass zanter uganks 2020 ëm 93 Prozent geklommen. Dee vum Stolbeton ëm 81 Prozent. Eng änlech Entwécklung gouf et jo och bei den Energiepräisser.

Allgemeng schéngt de Secteur awer nach gudder Déng. D'Vertraue vun de Baufirmae wier nämlech nach ëmmer op engem historesch héijen Niveau.