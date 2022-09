D’LSAP wëll jo d'Paie vu bis zu 130.000 Euro d’Joer steierlech z’entlaaschten.

Fir dat ze erreechen hat d’LSAP an der Steierdebatt am Juli ënnert anerem e Barème unique proposéiert, bei deem d’Tauxen fir déi méi niddreg Gehälter méi lues géingen an d’Luucht goen ewéi bei héije Salairen. Donieft huet d'Partei nei Barèmen a Spëtzesteiersätz proposéiert.

Well d’Finanzministesch Yuriko Backes sot, datt d’Steieren op de Salairë bis Mëtt vum Joer dem Staat scho 445 Milliounen Euro méi erabruecht hunn, wollt den LSAP-Deputéierten Dan Kersch vun hir wëssen, wéi vill seng Proposen géinge kaschten.

D’Yuriko Backes äntwert op d’entspriechend parlamentaresch Fro dës Mesurë géing de Staat 1 Milliard Euro d’Joer kaschten.

Aus den Tabellen, déi de Finanzministère nei berechent huet, geet ervir, datt mat der Propose vum Dan Kersch d’Paie bis zu 30.000 Euro d’Joer 1.507 Euro manner Steier géinge bezuelen.

Gehälter vu 60.000 Euro géinge souguer 2.310 Euro manner bezuelen. Bei 130.000 Euro géing een 385 Euro manner bezuelen an da géing et méi Steieren ginn. Een, deen eng Millioun d’Joer verdéngt, géing ronn 53.000 Euro méi bezuelen.