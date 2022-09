Après le déménagement de la Maison de l'orientation en 2021 de la place de l’Étoile au bâtiment du ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse dans la rue Aldringen, le guichet unique de la Maison de l'orientation a été officiellement inauguré le 27 septembre 2022 par le ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Georges Engel. Grâce au réaménagement des espaces, les services du ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire qui s'occupent de l'information, de l'aide et de l'accueil du grand public sont regroupés de façon optimale sous un même toit.

«L'offre de perspectives scolaires et professionnelles est de plus en plus variée et il fait partie de nos missions d'accompagner les jeunes et les adultes dans leur parcours. Avec le nouveau guichet unique de la Maison de l'orientation, nous investissons dans une solide orientation des jeunes et des adultes», a souligné Claude Meisch.

De son côté, Georges Engel a relevé: «Il est important d'informer les jeunes de manière ciblée pour qu'ils puissent s'orienter vers le métier qui leur convient. Les chiffres dont nous disposons montrent que de nombreuses professions manquent de personnel qualifié. C'est pourquoi il est important d'attirer justement vers ces métiers de l’artisanat les jeunes et les moins jeunes à la recherche d'une formation.»

Cinq guichets thématiques pour une orientation ciblée

À la Maison de l'orientation, toutes les personnes intéressées peuvent se faire conseiller sans rendez-vous dans l'un des cinq guichets thématiques:

Parcours scolaires

Différentes offres scolaires dans les lycées, choix de la section, promotion, réintégration dans les lycées, information sur l'enseignement secondaire en général.

Différentes offres scolaires dans les lycées, choix de la section, promotion, réintégration dans les lycées, information sur l'enseignement secondaire en général. Études supérieures

Études au Luxembourg et à l'étranger, conditions d'accès, procédures d'admission, reconnaissance des diplômes, enseignement supérieur, etc.

Études au Luxembourg et à l'étranger, conditions d'accès, procédures d'admission, reconnaissance des diplômes, enseignement supérieur, etc. Formation pour adultes

Formations d'intérêt général, validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE), reprise d'études, intégration linguistique, deuxième voie de formation.

Formations d'intérêt général, validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE), reprise d'études, intégration linguistique, deuxième voie de formation. Info jeunes

Bénévolat, au pair, stages, emplois d’été, logement, activités extra-scolaires, démarches administratives, inscriptions.

Bénévolat, au pair, stages, emplois d’été, logement, activités extra-scolaires, démarches administratives, inscriptions. Le monde des formations et des métiers

Artisanat, métiers, premières expériences professionnelles, apprentissage.

Dans les cinq guichets, le visiteur trouve des informations, des conseils ou des conseils spécialisés en matière d'orientation scolaire ou professionnelle. Un entretien avec un ou plusieurs professionnels de cet espace permet d’être ensuite redirigé vers un des services spécialisés de la Maison de l'orientation pour compléter l'orientation.

Outre l'espace orientation et ses guichets thématiques, d'autres services de la Maison de l'orientation peuvent être sollicités sur rendez-vous: Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (CePAS); Service de la scolarisation des enfants étrangers (SECAM); Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) – Région Centre; Antenne locale pour jeunes Luxembourg du Service national de la jeunesse (SNJ); Agence pour la transition vers une vie autonome (ATVA); cellule d’orientation du Service de la formation des adultes (SFA); Service de la validation des acquis de l’expérience (VAE); Service de la reconnaissance des diplômes (SRD).

En outre, le visiteur a accès au centre d'information professionnelle (BiZ), où il a la possibilité d'être soutenu dans sa recherche d'un métier approprié grâce à des tests d'intérêt professionnel. L'offre est complétée par un espace multimédia, plusieurs bibliothèques, une testothèque et des salles de formation.

Le guichet virtuel de la Maison de l'orientation

En tant que guichet virtuel de la Maison de l'orientation, le site www.maison-orientation.public.lu offre un accès à une multitude d'informations sur les études, le monde du travail, la réorientation, l'upskilling et le reskilling. On y retrouve aussi bien les acteurs publics que les acteurs privés nationaux de l'orientation.