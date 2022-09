Der Police war e Méindeg den Owend e Mann gemellt ginn, dee souwuel an engem Buttek wéi och op der Escher Gare Leit beleidegt a menacéiert huet.

Wéi d'Police op d'Plaz koum, hu si decidéiert, den alkoholiséierte Mann matzehuelen. Am Spidol huet de Mann dunn nees hefteg randaléiert a Mordmenacë géigeniwwer de Policebeamten ausgeschwat an huet och op Persoune gespaut. Et gouf beim Asaz keng Persoun blesséiert. Well de Mann schonns wéinst änleche Virfäll bekannt war, ass en op Uerder vum Parquet festgeholl ginn.