Dësen Donneschdeg den 29. September ass nees Jobdag op RTL an och dëst Kéier probéiere mer, de Patronen ze hëllefen, nei Mataarbechter ze fannen!

Vu moies 8 Auer u begréissen d'Kolleege vu Radio Lëtzebuerg nees all Stonn aner Patronen, déi eng oder méi fräi Aarbechtsplazen hunn.

De ganzen Dag iwwer kënnen d'Kandidaten an d'City Concorde schnuppere kommen an direkt hire CV ofginn a mat engem oder méi vu 80 méigleche Futur-Patronen an d'Gespréich kommen, déi hei e Stand hunn.

Ma och op RTL.lu sinn aktuell am Kader vum Jobdag 4.701 Annoncë fir eng Aarbecht an 85 Annoncë fir eng Léierplaz ze fannen.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.