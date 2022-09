Fir déi bal 100 Salariéë bedeit den neie Kollektivvertrag net just d'Erhale vun den alen Acquisen, ma ë.a. gëtt et och eng Hausse beim Salaire.

De Kollektivvertrag gëllt vum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2024. All d'Paie gi linear an d'Luucht a wann een iwwer 20 Joer am Betrib ass, kritt een en zousätzleche Congésdag.