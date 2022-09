Bei der Rettungsaktioun an enger Hiel zu Bäerdref war och de Rettungshelikopter vun der Air Rescue am Asaz.

Eng Persoun gouf hei blesséiert, am Asaz e Freideg de Mueren um kuerz no hallwer 11 waren d'Ambulanz vu Jonglënster, de CIS vu Bäerdref a Bollenduerf, sou wéi de Samu.

Um hallwer 1 koum et dunn zu engem Accident an der Stad. An der Rue de Trèves krut en Automobilist e Potto ze paken. Hei gouf keng Persoun blesséiert.

Um 14 Auer dunn e weidert Accident an der Rue principale zu Téiteng. Hei gouf eng Persoun verwonnt.

Zu Koplescht an der Rue de Mamer gouf e Cyclist vun engem Automobilist ugestouss. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.

Änlech Virfall dann um kuerz no 17 Auer e Freideg de Mëtteg op der Place de l'Indépendance um Houwald. E Kand gouf hei vun engem Auto ugestouss a blesséiert. Hei ware Rettungswon, CIS a Samu aus der Stad am Asaz.