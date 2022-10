Wéi soll ech mat menge Gefiller an der Klimakris ëmgoen? Huet et iwwerhaapt nach e Wäert, datt ech mech engagéieren?

Firwat iwwerhëlt d'Politik net méi eng grouss Roll? Ënnert anerem déi Froe stinn am Zentrum vun engem Workshop, deen déi Jonk vum Mouvement écologique en Dënschdeg organiséieren.

Workshop vum Mouvement écologique / Reportage Claudia Kollwelter

Am Gespréich mat de Jonken an am Kontext vum Klima-Aktivismus wier opgefall, datt Ängschten do sinn, wat d'Auswierkunge vum Klimawandel betreffen. An da stelle sech vill Jonker Froen, seet d'Catherine Jacoby vumMouvement écologique:

"Mir hunn ëmmer méi vu Jonken héieren: Wisou soll ech nach an d'Schoul goen oder meng Hausaufgabe maachen, fir Prüfunge léieren? Wann dat schlussendlech alles op näischt eraus leeft, wann de Klimawiessel elo sou kënnt an do ass, wat hunn ech dann nach fir eng Zukunft?"

Fir de Workshop ass d'Katharina von Bronswijk invitéiert, eng Psychotherapeutin, déi sech och selwer fir de Klima engagéiert a sech mat den emotionalen Auswierkungen dovu beschäftegt.

D'Tanja Duprez vum Move erkläert: "Esou Emotioune kënnen ee selwer blockéieren oder et steigert ee sech esou doran, datt ee just nach dorun denkt a soss näischt méi mécht, wat och net gesond ass. An deem Kader soll een iwwert déi Gefiller schwätzen."

Schüler, déi beim Workshop en Dënschdeg matmaache wëllen, kënne sech per Mail oder Internetsite umellen a kréien e Certificat de participation fir d'Schoul. D'Katharina van Bronswijk gëtt iwwerdeems schonn e Méindeg den Owend eng Konferenz fir de grand public.

Hei fënnt een d'Informatioune fir de Workshop.

Hei fënnt een d'Informatioune fir d'Konferenz.