Am Lokale gouf et e Samschdeg den Owend eng ganz Rei Accidenter bei deenen och Leit blesséiert gi sinn.

Zu Diddeleng ass eng Persoun an engem Autosaccident tëscht zwee Gefierer an der Lëtzebuergerstrooss blesséiert ginn.

Ee Blesséierte gouf et och an engem Accident an der Stad, wou de CGDIS weider keng Prezisioune gëtt.

An tëscht Léiweng a Beetebuerg an Hiefenech an der Fiels ass jeeweils en Auto op d'Kopp gaangen, hei ass all Kéier eng Persoun verwonnt ginn.