Géint 22.20 Auer e Freideg den Owend huet zu Rolleng eng Persoun e Liwwerwon mat schwaarzer Faarf beschmiert.

De Liwwerwon stoung laanscht d'N7 bei Rolleng, um Parking vun enger Elektrofirma.

Wéi et vun der Police heescht, war den Täter mat engem Vëlo ënnerwee an hat eng donkel Box an eng wäiss Jackett un.

Wien eppes gesinn huet oder soss Hiweiser ka ginn, soll sech bei der Police vu Miersch mellen. Dat ënnert der Telefonsnummer (+352) 244 90 1000 oder per Email police.mersch@police.etat.lu.