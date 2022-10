Wéi de CGDIS mellt, huet e Sonndeg géint 13.45 Auer op der Route d'Arlon an der Stad en Auto gebrannt. Et blouf beim Materialschued.

Dann huet et kuerz no 14 Auer nach zu Dikrech an der Avenue de la Gare gerabbelt. Hei sinn 2 Autoe anenee gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.