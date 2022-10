2021 waren et der iwwerduerchschnëttlech vill mat 724, 490 dovunner Mineuren.

Vermësstemeldungen - E Reportage vum Jean-Marc Sturm

Déi Zuelen nennt déi gréng Justizministesch Sam Tanson an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den DP-Deputéierte Carole Hartmann a Claude Lamberty. Wéi vill vun deene Leit duerno nees opgedaucht sinn, géing statistesch net erfaasst ginn. Bei deene Mannerjäregen, déi verschwannen, wieren der vill, déi vun Doheem fortgelaf sinn a bannent 24-48 Stonnen nees opdauchen. Soss géing ee keng kloer Trende gesinn, firwat d'Leit verschwannen.

Wann e Mannerjärege vermësst gëtt an et e kloren Indice gëtt, datt säi Liewen a Gefor ass, gëtt e sougenannten Amber Alert ausgeléist. Knapp 1.200 Leit hätte sech ageschriwwen, fir dann eng Meldung ze kréien. Et géing awer automatesch och jiddereen, deen dee Moment zu Lëtzebuerg ass, eng Meldung iwwer Facebook kréien, och wann ee sech net dofir ugemellt huet.

