De Gros vun de Leit, déi sech fir ee Prêt engagéieren, maachen dat, fir een Appartement oder een Haus ze kafen. An dat gëtt eng deier.

Antëscht läit d'Moyenne vu Kaf vun engem Haus bei knapp 1,4 Milliounen Euro, esou den Observatoire de l'Habitat. Am Schnëtt sinn et knapp 7.000 Euro de Meter Carré. Wann een an der Stad oder de Randgemenge kuckt, ass ee bei bal 10.000 Euro.

Bei den Appartementer läit een an der Moyenne bei eppes iwwer 920.000 Euro mat 11.000 Euro de Meter carré an der Stad a ronderëm.

D'Yuriko Backes ënnersträicht direkt am Ufank vun hirer Äntwert un den LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo, dass et net un der Finanzministesch ass, sech an d'Tarif-Politik vun de Banken ze mëschen.

Wat d'Depote betrëfft, zum Beispill sinn d'Dépôts à vue mat 0.02 bis 0,03 Prozent relativ stabel bliwwen. Et sinn dat Placementer, op deenen een Zënse kritt oder Placementer a Fongen, déi een all Moment kann ophiewen.

Änlech ass et bei den Depoten, déi ee fixe placéiert huet an déi eréischt no enger fixéierter Zäit kënnen ageléist ginn. Do läit d'Forschette an de leschte Méint tëscht 0,02 an 0,11% akuell.