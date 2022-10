Als historesch goufen d'Tripartites-Mesurë bezeechent. Als Paradigmewiessel gëtt d'Reform vun de Grondsteier bezeechent.

Si war schonn am Koalitiounsprogramm festgehalen, d'lescht Joer am Etat de la Nation vum Premier annoncéiert an elo enfin och soll se virgestallt ginn.

E Freideg kritt d'Chamber d'Primeur, fir de Reformprojet vun de Ministere Bofferding, Backes a Kox presentéiert ze kréien, well dës 3 Ministèren direkt mat der Steier ze dinn hunn.

Un éischter Plaz soll de Reformprojet vun der Steier, déi op der "Valeur unitaire" vun 1941 baséiert, keng weider Suen an d'Keesen vu Staat a Gemengen spullen, mee Bauterraine mobiliséieren.

Duerfir ass virgesinn nieft enger Reform vun der kommunaler Grondsteier och eng national Steier anzeféieren, déi als Zort Spekulatiounssteier ze gesinn ass, an déi op Terrainen erhuewe gëtt, déi u sech bebaubar sinn.

Bei der Gemenge-Grondsteier soll den Taux Assiette ewechfalen, deen an d'Valeur Unitaire integréiert gëtt. Dës Valeur baséiert fir all Terrain am Land op den aktualiséierten PAGen.

Aktuell maachen d'Recettë vun der Grondsteier nëmme ronn 42 Milliounen aus, wat manner wéi 0,1% vum Lëtzebuerger PIB sinn - an der Belsch läit deen Taux zum Beispill bei 1,3%, a Frankräich souguer bei 3%.