Am Garer Quartier gouf et e Fall vun haislecher Gewalt, deen déidlech ausgaangen ass.

Éischt Elementer vun der Enquête hunn erginn, datt e 25 Joer ale Mann seng Fra mat engem Hummer dout geschloen huet.

D'Affer war 20 Joer al.

Dës Informatioun deelt de Parquet an engem Schreiwes mat a präziséiert, datt dee presuméierten Auteur festgeholl gouf an am Laf vum Nomëtteg Rendez-vous virum Untersuchungsriichter hat.

Den Ament vun der Dot war de Puppelche vun der Koppel och an der Wunneng.

De Jugendriichter këmmert sech ëm de Placement vum Kand, dat 5 Méint huet.

Et gouf eng Autopsie vum Affer ordonéiert an eng Instruction judiciaire opgemaach.

D'Police Judiciaire ass mat der Enquête chargéiert.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué du parquet de Luxembourg dans le cadre d'un cas de violence domestique ayant conduit au décès de la victime

(04.10.2022)Lundi soir, le 3 octobre 2022, un cas de violence domestique aux conséquences dramatiques a eu lieu dans le quartier de la gare à Luxembourg-Ville.

D'après les premiers éléments de l'enquête, un homme de 25 ans a mortellement blessé son épouse de 20 ans à l'aide d'un marteau.

L'auteur présumé a été arrêté sur ordre du parquet et a été présenté au cours de cet après-midi à un juge d'instruction.

Au moment des faits l'enfant commun du couple, un nourrisson de cinq mois se trouvait dans l'appartement. Le juge de la jeunesse a été saisi en vue du placement de l'enfant.

Une instruction judiciaire a été ouverte et une autopsie de la victime a été ordonnée.

La police judiciaire a été chargée de l'enquête.