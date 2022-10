Energiespueren, zum Beispill mat enger Wäermepompel, ass mat héijem finanziellen an zäitlechem Opwand verbonnen.

Jidderee soll Energie spueren. D'Politik rifft dozou op, doheem eng Wäermepompel z'installéieren, besser z'isoléieren oder Sonnepanneauen op den Daach ze setzen.

Dofir ginn et wuel Primmen an eng staatlech Berodungsplaz. Ma fir deen, deen nach net selwer am Fall war, ass dat vill Theorie. Fir e praktescht Beispill war de Pierre Jans zu Esch am Süde vum Land ënnerwee. Do kritt eng Residence eng nei Heizung, well de Proprietär ersetzt d'Gasheizung, an et gëtt eng Wärmepompel installéiert. Dofir brauch et en Apparat, dee baussent dem Gebai placéiert gëtt. Et brauch een also Plaz, wéi den Expert fir Installatioune Paulo Faim erkläert.

D'Gebai ass definitiv keen Neibau. "Eng Wäermepompel geet iwwerall", seet den Installateur. An d'Beroderin vun der Klima-Agence Sarah Juchems huet dat en Dënschdegmoien um Radio an der Emissioun "Dir hutt d'Wuert" confirméiert, och wann e gutt isoléierten Neibau natierlech Virdeeler huet:

"Optimal ass natierlech en Haus mat niddreger Virlaftemperatur, also Foussbuedemheizung oder Wandheizung a mat gudder Isolatioun. Ma och an engem Haus, dat net den Neibau-Standarden entsprécht oder eng méi héich Virlaftemperatur brauch, mécht eng Wäermepompel Sënn, wa se propper dimensionéiert ass. Natierlech ass se an der Energieeffizienz do net esou effikass."

Am beschten ass eng Kombinatioun vu Wäermepompel mat Photovoltaik. D'Wäermepompel funktionéiert elektresch. Déi aktuell héich Stroumpräisser reduzéieren d'Rentabilitéit. Wien op sengem Daach selwer Stroum produzéiere kann, kënnt besser ewech.

Ma dat alles ass mat héije Käschte verbonnen an dobäi hëlleft de Staat jo. 18.000 Euro kann een héchstens fir eng Wäermepompel kréien, erkläert den Expert Paulo Faim. Esou eng Heizung kascht ëm déi 40.000 Euro. An déi muss de Client virstrecken.

D'Energieprimme kritt een net direkt ausbezuelt. Den Direkter vun der Klima-Agence Fenn Faber huet erkläert, datt dës Hëllefen eben u ganz spezifesch Krittäre gekoppelt sinn an dës ebe fir d'éischt misste gepréift ginn, ier een d'Montante fräigëtt.

Duerch d'Aktualitéit an déi staatlech Subside klëmmt d'Nofro. Op eng Wäermepompel muss ee gär 4 Méint waarden. Bei der Photovoltaik sinn d'Waardezäite vill méi laang. Do kann et 10 Méint daueren. Deels och méi.

D'Energie-Transitioun ass a bleift eng Fro vun Zäit a Geld.