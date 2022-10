De Vaccin géint déi normal saisonal Gripp ass disponibel: De Gesondheetsministère recommandéiert, besonnesch de Risikogruppen, sech elo impfen ze loossen.

An éischter Linn wieren d'Leit aus dem Santéssecteur viséiert, Risikopersounen a Leit iwwer 65 Joer, souwéi och schwanger Fraen a chronesch krank Leit. Dernieft kréien all Persounen, déi op hirer Aarbecht enke Kontakt mat anere Mënschen hunn, recommandéiert, fir vum Vaccin Gebrauch ze maachen.

Déi beschten Zäit, sech géint déi saisonal Gripp impfen ze loossen, ass tëscht Oktober a Mäerz. Et ass och dëst Joer nees den Appell, Gebrauch vun dëser Impfung ze maachen, en vue vun der Covid-19-Pandemie an der Konsequenz, dass vill manner Leit eng natierlech Immunitéit opgebaut kéinten hunn. Och soll weiderhi versicht ginn, eng Iwwerlaaschtung vum Gesondheetssystem ze evitéieren.

Schreiwes

Vaccination contre la grippe (05.10.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé

La grippe saisonnière arrive et le ministère de la Santé appelle la population à se faire vacciner contre cette maladie infectieuse, et plus particulièrement les personnes à risque.

La grippe sévit chaque année d'octobre à mars et est contagieuse. Cet hiver, cette maladie peut d'autant plus avoir des conséquences graves, car moins de personnes auront acquis une immunité naturelle contre la grippe pendant la pandémie de COVID-19, et donc un plus grand nombre de personnes sont susceptibles de la contracter.

Les personnes concernées en priorité par la vaccination

«Nous recommandons vivement pour cet hiver de se faire vacciner contre la grippe, notamment les personnes dites à risque», prévient ainsi la ministre de la Santé, Paulette Lenert. Ces personnes à risque sont celles âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes, celles souffrant d'une maladie chronique ou ayant un système immunitaire affaibli, ainsi que les patients VIH positifs. Les personnes en contact régulier avec celles présentant un risque de maladie grave sont également encouragées à se faire vacciner, comme l'entourage proche ainsi que les professionnels en contact avec ces personnes.

Le déroulement de la vaccination

Le meilleur moment pour se faire vacciner contre la grippe est l'automne ou le début de l'hiver, avant que la grippe ne commence à se propager.

La vaccination se fait auprès de son médecin traitant.

Le vaccin contre la grippe est proposé gratuitement à toute personne à risque ou qui ont plus de 65 ans. La liste complète des personnes pour la gratuité ainsi que les détails sur les modalités de vaccination sont à consulter sur sante.lu/grippe.

Le vaccin contre la grippe et le vaccin contre la COVID-19

Dans le cadre de la pandémie et de la campagne de vaccination contre la COVID-19, il est important de rappeler que les deux vaccins (grippe et COVID-19) peuvent être administrés le même jour.

Pour plus d'informations sur la vaccination contre la grippe, veuillez consulter votre médecin traitant et le site sante.lu/grippe.