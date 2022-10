De Grand-Duché hätt an der Pandemie séier reagéiert, d'Chamber mat agebonnen an d'Schoule laang opgehalen.

Ma och wann d'Iwwerstierflechkeet hei am Land ënnert der Moyenne louch, sinn iwwerduerchschnëttlech vill Mënschen an den Alters- a Fleegestrukture gestuerwen. Dat geet aus dem Rapport vun der Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht an Entwécklung iwwert de Grand-Duché ervir.

D'Pandemie hätt d'Schwächte vum Gesondheetssystem gewisen, esou d'OECD, engersäits d'Ofhängegkeet vum Ausland, wat d'Aarbechtskraaft ugeet an anerersäits d'Versuergung a Saache mental Gesondheet. Um Niveau vun der Educatioun wier net genuch gemaach ginn, fir deene schwächste Schüler ze hëllefen, sou den OECD-Generalsekretär Mathias Cormann.

"Même si les résultats d'apprentissage ne révèlent pas de tendance systématique à la baisse, les analyses montrent qu'il y a eu quelques reculs chez les élèves qui étaient déjà les moins performants. Les mesures de soutien différenciés auraient pu être anticipées et, à l'avenir, des formes de soutien d'apprentissage plus adaptés aux élèves en difficulté pourraient être envisagées."

D'Independanten, Leit mat Kuerzzäit-Kontrakter a Jonker wieren net genuch ënnerstëtzt ginn. D'OECD recommandéiert dann nach d'Asetze vun engem permanente Conseil scientifique.