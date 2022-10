Vun de gutt 50 Leit, déi um Mëttwoch op der Stee am Hôtel Royal waren, huet keen een eng Offer gemaach.

"Kee Geld am Sall ?" huet den Ausruffer op der Stee puer Mol am Geck geruff.

Ënnert de Leit am Public ware vill Virwëtzeger, mee och e puer Leit, déi an Immobilie schonn investéiert hunn. Keen huet d’Hand gehuewen oder eng Offer gemaach. Firwat huet keen et mat enger lächerlecher Zomm probéiert? Ma well d’Proprietärin, d’Madeleine «Mado» Funck, d’Recht hätt, all Offer ze refuséieren.

Am Sall ass d’Aschätzung zirkuléiert, datt op d’mannst 10 Milliounen Euro gefrot wieren. Potentiell kann d’Gebai mam faméisen Tiermchen, wou "Mir wölle bleiwe wat mir sinn" steet, u 9 Caféen a Restaurante verlount ginn an d’Gebai huet 3 Studioen. D’Parzelle vum Îlot gastronomique, déi zum Verkaf stinn, stellen eng 2.000 Meter Carré Fläche duer op engem Terrain vun 362 Meter Carré. Multiplizéiert een den Terrain eleng mam Duerchschnëttspräis fir Terrain an der Alstad wier den Terrain eleng ronn 6,2 Milliounen Euro Wäert.

Well souguer guer keng "Mise"gemaach gouf, huet den Notaire no enger gudder hallwer Stonn de Sall informéiert, datt d’Proprietärin d’Stee annuléiere géing. D’eeler Madamm war an engem anere Sall am Hôtel a konnt net fir e Commentaire gefrot ginn.

Net de ganze Bloc tëscht der Waasserstrooss an der Rue de la loge gouf versteet, mee just déi Parzellen, déi zum «Îlot gastronomique" gehéieren. Um Bloc sinn nämlech och zwou Parzelle vun M Immobilier vun der Famill Libens an eng Parzell vun der Steiler Sarl.

Wéi geet et weider?

Den Notaire Pierre Metzler sot ons, datt "Pourparlers" géinge lafen. Mat wiem wollt hien natierlech net verroden.

Kloer ass, datt d’Stee fir d’Kaz war. Ausser se hätt potentielle Keefer gewisen, datt den Interêt fir den Îlot sech a Grenzen hält. Zwar ass d’Gebai an der Alstad - d’historescht Häerz vu Lëtzebuerg - a läit just géigeniwwer der Residenz Siggi, an där extrem deier Wunnenge sinn. Par konter ass den Handlungsspillraum fir en zukünftegen Proprietär vum Îlot gastronomique relativ kleng, well d’Gebai laut allgemengem Bebauungsplang (PAG) vun der Gemeng Lëtzebuerg ënner Schutz ass, am «Inventaire supplémentaire des monuments nationaux» steet an international gesinn an der Unesco-Zon ass.

Eppes um Gebai änneren, ass net onméiglech, mee dem Robert L. Philippart Unesco-Site manager am Kulturministère no misst ee "flott a kreativ Solutioune» fannen an dat «an enker Zesummenaarbecht mam Institut national pour la recherche archéologique, sou ewéi mam Institut national pour le patrimoine architectural, mam Unesco-Site-management a mat den Servicer vun der Stad Lëtzebuerg". Hien huet awer verséchert et géing keng «Museificatioun» vun der Stad geschéien, egal wéi géing d’Mixitéit an d’Liewen an deem Quartier och erhale bleiwen. Ofgesi vum staarke Schutz ass d’Gebai awer och deelweis a schlechtem Zoustand. D’Stad Lëtzebuerg huet och Konditiounen un en zukünftege Proprietär gestallt: den Zougank an den Haff am Gebai misst reamenagéiert ginn an en Transformator geréckelt ginn.

Wann et domadder duergeet. D’Locatrice a Patronne vum Restaurant "am Tiermschen", d’Hilary Porteous, sot ons, datt Mado Funck an hir Kanner nom Doud vun hirem Mann Leon Nilles am Joer 2016 näischt méi an d’Gebai investéiert hätten a probéiert hätten, d’Loyeren ze verduebelen.

Vun den 9 Plazen, wou am Gebai Caféen oder Restauranten kéinte sinn, sinn der just nach 3 besat. All déi aner sinn eidel, well d’Locatairen zougemaach hunn a keen neie Locataire fonnt gouf. Vun 3 Studioen ass och just een occupéiert.