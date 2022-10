Och wann d'Energiepräisser elo gedeckelt sinn, trotzdeem ass jiddereen derzou opgeruff, am Alldag Energie ze spueren.

An dat kann een och scho mat klenge Gewunnechte maachen. D'Heizung doheem e bëssen erofdréien, d'Luuchte just umaachen, wann een et wierklech brauch, an d'Spull- an d'Wäschmaschinn just netzen, wa se ganz gefëllt sinn.

Bei de Gemenge sinn et Beliichtungen, wou agespuert gëtt, an och zum Beispill bei Schwämme muss Energie gespuert ginn. Mir waren zu Esch an d'Schwämm kucken, wat si konkret maachen, an hunn d'Leit dobausse gefrot, ob se iwwerhaapt beim Energiespuere matmaachen.