Véier Blesséierter mellt de CGDIS bei véier Accidenter e Mëttwoch den Owend.

Um Kierchbierg gouf et géint 18.30 Auer eng Kollisioun tëscht dem Tram an engem Auto. Tëscht Izeg a Konter war e Motocyclist gefall.

Um Houwald war eng Persoun ugestouss ginn a méi fréi am Owend gouf et en Accident tëscht Waasserbëlleg a Mompech. Hei waren en Auto an eng Ambulanz dra verwéckelt. Allkéiers gouf eng Persoun verwonnt.