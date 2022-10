E Mëttwochmoie koum et an der Rue Nicolas Steffen-Pierret um Lampertsbierg zu engem Iwwerfall, bei deem e Jugendleche vun zwee Täter beklaut gouf.

Hie krut säin Handy a seng Kopfhörer ofgeholl, wéi och d'Chargeurskëscht vun de Kopfhörer. Donieft hunn d'Täter Sue gefuerdert, d'Affer hat allerdéngs keng dobäi. Duerno sinn déi zwee iwwer d'Avenue de la Faïencerie a Richtung Glacis geflücht. De Geschiedegten huet iwwerdeems eng Plainte deposéiert.

Déi zwee Verdächteg sollen tëscht 16 an 18 Joer al, vu schlanker Statur an ongeféier tëschent 1,75 - 1,80 Meter grouss sinn. Si haten allen zwee däischter Kleeder un: Eng Joggingsbox, e schwaarzen Nike-Pullover mat Kaputz, eng Mutz, Händschen, Schong, e schwaarze Rucksak an eng däischtergro, respektiv däischterblo Stoff-Mask.