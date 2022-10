Fir Stroum ze spueren, kënnen d'Gemengen op de Wee goen, fir d'Stroosseluuchten tëscht eng Auer an der Nuecht a fënnef Auer moies auszemaachen.

Allerdéngs ënnert der Konditioun, datt et technesch ze maachen ass. D'Decisioun läit hei bei der Gemeng.

Wann de Schäffen- a Gemengerot wëll d'Luuchten op de Gemengestroossen ausmaachen, zéie Ponts et Chaussées no, sou de Claude Turmes en Donneschdeg. Dem Energieministère no kéinte ronn 30% Elektresch d'Joer gespuert ginn, wann d'Luuchte 4 Stonnen an der Nuecht - da wann déi mannste Leit ënnerwee sinn - ausbleiwen.

D'Ministèrë fir Energie, Bauten an den Interieur hunn iwwer eng Circulaire dës Recommandatioun erausginn.