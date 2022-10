Den Ament erreecht Lëtzebuerg säin Zil, fir säi Gasverbrauch ëm 15 Prozent ze reduzéieren.

Dat deelt den Energieministère an engem Schreiwes mat, nodeems en éischten Etat de lieu gemaach gouf. Am August louch d'Reduktioun bei 37 Prozent. Am September waren et 26 Prozent manner par rapport zu der Referenzperiod vun 2017 bis 2022.

© Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire