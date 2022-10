38% vun den Europäer leiden un enger psychescher Krankheet, dorënner iwwer d'Halschecht virun hirem 18. Gebuertsdag.

Obwuel Krankheete wéi Depressiounen oder Angschtstéierunge jiddereen treffe kënnen, sinn dës Sujeten nach mat Virurteeler verbonnen. Virun dësem Hannergrond organiséiert d'Ligue d'hygiène mentale d'Woch vun der mentaler Gesondheet, déi e Méindeg ufänkt. Déi drëtt Editioun steet ënner dem Motto "Meng Gesondheet ass och meng psychesch Gesondheet".

D'Ligue d'hygiène mentale setzt sech dofir an, dass d'mental Gesondheet genau sou eescht geholl gëtt wéi déi kierperlech. Dacks géing hei ëmmer nach en Ënnerscheed gemaach ginn. Béides géing awer Hand an Hand goen. Den Dr. Fränz D'Onghia, Chargé de direction vum Centre d'information et de prévention:

"Mir hu just eng Gesondheet an et gëtt kee Grond, wisou een de Leit mat psychesche Krankheeten a mentale Problemer eng aner Opmierksamkeet schenke soll, wéi deenen, déi ee kierperleche Problem hunn. Dat sollt och gëlle fir d'Accessibilitéit vun de Soins, fir de Financement vun de Soins, fir d'Preventioun, mee awer och fir d'Reintegratioun op der Aarbechtsplaz."

Dacks géingen d'Leit och nach net genuch iwwer déi verschidde Krankheete Bescheed wëssen oder hätten e falscht Bild doriwwer. Hei wier nach Opklärungsaarbecht néideg.

"Stigmatisatioun vun de psychesche Stéierunge fënnt dacks hir Originnen an der Iddi, datt déi Leit, déi psychesch krank sinn, dat hiert Liewe laang sinn, e bëssen, wéi wann et een Trait caractéristique vun enger Persoun wier. Dës Iddi ass awer total falsch a muss an eise Käpp restrukturéiert ginn. Dëst ass besonnesch wichteg, wëll mer wëssen, dass just ee Véierel vun den Europäer, déi erkranken, sech och professionell Hëllef siche ginn."

Dëst wier ënner anerem och dorop zréckzeféieren, well d'Prise en charge ze deier ass oder well se fäerten, diskriminéiert ze ginn.

