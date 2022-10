Eng Rei Moossname sinn am nationale Sport- a Kulturzenter um Kierchbierg schonn en place.

Zum Beispill gëtt schonn eng Zäitchen op d’Fassadebeliichtung verzicht. Allgemeng bleiwen dekorativ Luuchten dobausse komplett aus a bei den Alentoure gëtt just do, wou wierklech néideg, eng Luucht op zwou ugemaach.

Fir bannena leeft e Projet, fir komplett op LED ëmzestellen. Am Gymnase an an der Schwämm hänke schonn där Luuchten, déi een och dimme kann. An der Arena soll am Summer 2023 ëmgeswitcht ginn.

An de Büroe gëtt sech, wat d’Temperatur ubelaangt, un d’Recommandatioune vun der Regierung gehalen. D’Hëtzen an de grousse Sportshalen an der Coque ass mat hirem Ventilatiounssystem souwisou kaum néideg.

An der Schwämm ginn d’Basengen ëm 1 bis 2 Grad erofgesat an och d’Raumtemperatur gëtt ugepasst. Och am Saunaberäich gëtt d’Waasser méi kal. Dee bis dato 35 Grad waarme Baseng bausse gëtt elo souguer zu engem Kal-Waasser-Baseng vu maximal just nach 12 Grad. Parallel dozou erkläert de Generaldirekter vun der Coque, de Christian Jung, géif d’Schnéi-Kabinn, an där ee sech bis dato konnt ofkillen, ganz zougemaach ginn.

"Well déi Kabinn dagdeeglech wärend den Ouvertureszäiten op Minus 8 Grad ofgekillt ass. Do kann ee sech virstellen, dass dat e ganze Pak Energie brauch, fir déi Kabinn do ze killen an dofir ass decidéiert ginn, fir dat lo mol eng Zäitche sinn ze loossen. Mir wäerten och a Punkto Sauna en Decalage hunn, wéi mer d’Saunakabinne starten. Mir wäerten 3 Saunaen am Prinzip ëmmer ophunn, dat heescht, dat ass eng 60°, eng 70° an eng 90°. An dann hu mer nach zwou anerer, nach eng 60° an nach eng 80°, déi wäerte mer da réischt opmaachen, wa vill Leit kommen. Am Prinzip ass dat am spéiden Nomëtten."

D’Ouvertureszäiten gi vum 15. Oktober un adaptéiert. Sou dass de Saunaberäich dann all Dag eréischt vun 12 Auer un op ass, wochendags bis owes 21, samschdes just nach bis 19 Auer a sonndes bis 18 Auer.

D’Zil ass et, mat Hëllef vun all deene Mesurë 15% Energie bis d’Fréijoer anzespueren. De Betrib an der Coque leeft trotzdeem normal virun an d’Leit kënne wéi gewinnt do hire Sport maachen oder entspanen. Wichteg ass och ze betounen, dass keng Präiserhéijunge fir d’Visiteure virgesi sinn.