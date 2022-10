En Donneschdeg den Owend huet d'LSAP Péiteng seng Lëscht mat de Kandidaten a Kandidatinne fir d'Gemengewale 2023 annoncéiert.

Spëtzekandidat ass den aktuelle Schäffe Romain Mertzig, och op der LSAP-Lëscht dobäi sinn d'3 sozialistesch Conseillere Gaby Birtz, Guy Brecht a Marco Stoffel. Zu Péiteng mussen d'Parteien d'Lëschte liicht opstocken, wëll net, wéi bis lo, 17 mee 19 Sëtz am Gemengerot bestëmmt ginn.

Op der Péitenger LSAP-Lëscht si 5 Fraen an 14 Männer - d'Altersmoyenne läit bei 51 Joer.

PDF: D'Lëscht mat den Nimm

Offiziellt Schreiwes

Pressemitteilung

Anlässlich ihrer außerordentlichen Generalversammlung im Centre Culturel "A Rousen" bestätigten die anwesenden Mitglieder der LSAP-Sektion Gemeinde Petingen am 6. Oktober mit großem Applaus die vom Vorstand vorgeschlagene Liste der Kandidat*innen für die Gemeinderatswahlen 2023.

Ehrenbürgermeister Roger KLEIN stellte die 19 Bewerber*innen, deren Durchschnittsalter bei 51 Jahren liegt, einzeln vor. Auf der vom Schöffen Romain MERTZIG angeführten Liste finden wir neben sämtlichen aktuellen Gemeinderät*innen bewährte altbekannte, aber auch eine Reihe von neuen Gesichtern. Zusammen bilden sie ein starkes Team, in dem sämtliche Schichten der Bevölkerung vertreten sind.

In den zwei Mandatsperioden, in denen die LSAP Mitverantwortung trägt, hat sich die Gemeinde Petingen rasch und überwiegend positiv entwickelt. Dennoch ist allen Kandidat*innen bewusst, dass noch viel zu tun bleibt und dass gerade in den kommenden Jahren neue Ideen gefragter sind denn je.

Deshalb wird das Team der LSAP geschlossen dafür kämpfen, dass die Partei gestärkt aus den kommenden Gemeinderatswahlen hervorgeht, um sich mit noch mehr Gewicht für die Realisierung ihrer Kernthemen einzusetzen. Gerade in schwierigen Zeiten brauchen Begriffe wie soziale Gerechtigkeit, Integration, harmonisches Zusammenleben, Strukturen, die die Zukunft unserer Kinder garantieren, usw. bedingungslose Verfechter*innen.

Dass die Gemeinde Petingen, im Interesse ALLER ihrer Bürger*innen den Herausforderungen der nächsten 6 Jahre gerecht wird, dafür wollen die 19 Kandidat*innen der LSAP sich voll und ganz einsetzen.