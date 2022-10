Wéi de CGDIS mellt, krute sech géint 17.15 Auer en Auto an e Moto op der Diddelenger A3 Direktioun Metz ze paken.

Um kuerz no 19.30 Auer krute sech op der Escher Autobunn tëscht Leideleng a Steebrécken 3 Autoen ze paken an op der Tréierer Autobunn gouf et 22.15 Auer tëscht dem Kierchbierg an dem Centser Tunnel en Accident mat 4 Gefierer. Allkéiers ass eng Persoun blesséiert ginn.