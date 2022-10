E Sonndeg ass den Nationale Commemoratiounsdag, wou dëst Joer dräi Anniversaire geduecht gëtt, déi eis Geschicht am Fong markéiert hunn.

Et sinn elo 80 Joer hier, datt de Gauleiter Gustav Simon mat senger Proklamatioun vum August 1942 den Déngscht an der Wehrmacht fir Lëtzebuerger Jongen obligatoresch gemaach huet.

Erënnert gëtt deemno un déi méi wéi 10.000 zwangsrekrutéiert jonk Männer, mä och un déi iwwer 3.600 jonk Fraen, déi an de Reichsarbeitsdienst gezwonge goufen.

Virun 80 Joer sinn och d'Lëtzebuerger Leit an d'Schüler uechter d'Land an de Generalstreik getrueden, fir sech esou dëser Zwangsrekrutéierung ze widdersetzen. De Streik, deen den 31. August 1942 zu Wolz ugefaangen huet, war a bleift e staarkt Zeeche vu Solidaritéit, dat Ee sech an dësen Zäiten ëmmer nees virun Ae féiere kann.

2022 markéiert och den 80. Joresdag vun der Wannseekonferenz, eng Reunioun, an där d'Nazien de systematesche Genozid un de Judde beschloss hunn, also och un de jiddesche Matbiergerinnen a Matbierger aus dem besate Grand-Duché. Am Ganze hu siwen Deportatiouns-Convoie Lëtzebuerg wärend dem Krich verlooss.

Wéi d'Regierung an hirer Proklamatioun zum Sonndeg schreift, kritt den Nationale Commemoratiounsdag mam Krich an der Ukrain dëst Joer eng ganz aktuell Bedeitung. Fräiheet, Demokratie, a Fridde wiere Fundamenter vun eiser Gesellschaft, fir déi et sech loune géif, fir sech anzesetzen.

De Programm vum Sonndeg



E Sonndeg de Moie sinn dann och eng ganz Partie offiziell Commemoratiounsfeierlechkeeten uechter all Gemengen am Land, mä och am Speziellen an der Stad:

Do leet de Grand-Duc Henri um 10 Auer um Kanounenhiwwel Blummen néier a fänkt d'éiweg Flam nees un. No enger Zeremonie beim Kaddish-Momument, wou den Affer vun der Shoah geduecht gëtt, ginn weider Blumme bei der Gëlle Fra deponéiert.

Duerno ginn géint 11.30 Auer Discoursen beim Deportatiounsmemorial bei der Hollerecher-Gare gehalen, éier dann den Ofschloss an der Mëttesstonn beim Resistenz- an Deportatiounsmonument beim Hinzerter Kräiz um Glacis ass. Och hei wäert de Staatsminister eng Ried halen, dat a Presenz vun Vertrieder vun der kathoulescher a protestantescher Kierch, grad wéi dem jiddeschen Consistoire

Journée de commémoration nationale (09.10.2022)

À l'occasion de la Journée de commémoration nationale, plusieurs cérémonies seront prévues à Luxembourg-Ville le dimanche 9 octobre 2022.

10 h 10 – Cérémonie au monument national de la Solidarité luxembourgeoise (Kanounenhiwwel)

À son arrivée au boulevard F. D. Roosevelt, S.A.R. le Grand-Duc sera accueilli au pied du monument par le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, le chef d'état-major de l'armée luxembourgeoise, général Steve Thull, et le directeur général de la police grand-ducale, Philippe Schrantz.

Au Kanounenhiwwel, le chef d'État déposera une couronne de fleurs devant le monument, puis ranimera la flamme du souvenir.

Ensuite, S.A.R. le Grand-Duc se rendra à l'intérieur du monument pour signer le livre d'or.

À la sortie du monument, S.A.R. le Grand-Duc saluera les porte-drapeaux, les autorités luxembourgeoises, les ambassadeurs résidant au Luxembourg, les membres du Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que les délégués des différentes associations patriotiques, représentant la résistance, l'enrôlement forcé et les victimes de la Shoah.

10 h 45 – Cérémonie au monument à la mémoire des victimes de la Shoah (Kaddish)

À l'issue de la cérémonie au monument national de la Solidarité luxembourgeoise, des gerbes de fleurs seront déposées devant le monument à la mémoire des victimes de la Shoah.

Les gerbes seront déposées par Fernand Etgen, Xavier Bettel, François Bausch, Lydie Polfer, et par le président du Consistoire israélite, Albert Aflalo.

Le président du Consistoire israélite, Albert Aflalo, et le Premier ministre Xavier Bettel prononceront des discours qui seront suivis d'une prière prononcée par le grand rabbin de Luxembourg, Alain Nacache.

11 h 10 – Dépôt de fleurs devant le monument du Souvenir (Gëlle Fra)

Des couronnes de fleurs seront en outre déposées devant le monument du Souvenir (place de la Constitution) par Fernand Etgen, Xavier Bettel, François Bausch et Lydie Polfer.

11 h 35 – Cérémonie au mémorial de la Déportation à Luxembourg-Hollerich

Les autorités se déplaceront ensuite vers le mémorial de la Déportation à Luxembourg-Hollerich où des gerbes de fleurs seront déposées devant le mémorial par Fernand Etgen, Xavier Bettel, François Bausch, l'échevin de la Ville de Luxembourg, Maurice Bauer, et le président a.i. de la Fédération des enrôlés de force (FEDEF), Joseph Lorent.

Par la suite, Joseph Lorent et Xavier Bettel prononceront des discours.

12 h 10 – Cérémonie au monument national de la Résistance et de la Déportation (Hinzerter Kräiz)

Le Premier ministre Xavier Bettel prononcera un discours au monument national de la Résistance et de la Déportation.

La présidente du consistoire de l'Église protestante du Luxembourg, Emmanuelle Bauer, le grand rabbin de Luxembourg, Alain Nacache, et le vicaire général, Patrick Muller, procèderont ensuite à la bénédiction de la tombe au monument.

Des couronnes de fleurs y seront déposées par Fernand Etgen, Xavier Bettel, François Bausch et Lydie Polfer.