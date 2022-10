Eng Kéier waren en Auto an e Moto net laanschtenee komm, eng weider Kéier hate sech zwee Ween ze pake kritt.

Um 16.50 Auer war op der Tréierer Autobunn a Richtung Tréier tëscht dem Tunnel Houwald an dem Irgäertchen en Auto an e Moto gerannt. Do gouf eng Persoun verwonnt, wéi de CGDIS mellt.

Am Rond-Point Irgäertchen gouf et da kuerz dono eng Kollisioun tëscht zwee Ween, dat och mat engem Blesséierten.