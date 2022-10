Nodeems e Méindeg de Moien an der Stad eng Cyclistin ugestouss gouf, mécht d'Police en Zeienopruff, well de schëllege Chauffer geflücht ass.

An der Stad an der Rue Bender gouf e Méindeg kuerz viru 7 Auer eng Cyclistin ugestouss a blesséiert. De Stater Samu gouf an den Asaz geruff. D'Police mécht an deem Zesummenhang en Zeienopruff, well de schëllege Chauffer sech mat eng Zort Kombi (wäiss), duerch d'Bascht gemaach huet, dat a Richtung Rue du Laboratoire.

All Informatioune si fir d'Police an der Stad, via Telelefon um (+352) 244 40 1000 oder via Mail op police.luxembourg@police.etat.lu.

Kuerz no 8 Auer sinn tëscht Léiweng a Beetebuerg en Auto an e Bus net laanschtenee komm. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.

Géint 8.30 Auer sinn zu Fréiseng an der Lëtzebuergerstrooss en Auto an e Moto anenee gerannt. Eng Persoun gouf blesséiert.

Kuerz virun 10.30 Auer war et tëscht Éilereng an dem Echangeur Éilereng en Accident tëscht 2 Autoen. Zwou Persoune goufe blesséiert.

Kuerz virun 11 Auer ass en Auto bei engem Accident an engem Feld gelant, dëst tëscht Biertreng a Welsdref. Och hei huet de Samu musse geruff ginn. Eng Persoun gouf verwonnt.