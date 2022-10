D'Police hat e Méindeg hiert Méchelsfeier, Geleeënheet op dat vergaangent Joer zréckkucken an op déi grouss Zukunftsprojeten.

Et géif ee lo mol sou lues déi positiv Effete vun der Policereform vun 2018 um Terrain mierken, mam massiven Rekrutement an den Investissementer an d'Material, sot de Generaldirekter Philippe Schrantz bei senger Usproch e Méindeg de Moie bei der Méchelsfeier am Groussen Theater.

Op d'Police kéime grouss Erausfuerderungen duer, déi enk mat der Entwécklung vun der Gesellschaft zesummenhänken.