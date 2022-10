De Wäimusée zu Éinen soll reamenagéiert ginn, schonns zanter Joren. Elo sinn d'Ëmbauaarbechten endlech amgaangen.

Eleng déi sollen 9,5 Milliounen Euro kaschten. Zejoert goufe jo d'Ausstellungsstécker versteet. Dat well se net méi an dat neit Konzept passen. Mam neie Konzept kënnt awer och en neien Numm: Centre Mosellan sollt et ugangs sinn. Aus dem fréiere Wäimusée gëtt elo awer d'"Wäinhaus".

De Charme vun der Musel, de Produit aus de Wéngerten, de Patrimoine an d'Handwierk vum Wënzer - alles dat soll de Musée erfaassen. Grad wéi den neien Numm. "Éiner Wäinhaus" läit dann awer besser op der Zong a léisst sech méi einfach iwwersetzen, mengt och den Tourismusminister Lex Delles. E wier esou méi einfach ze vermaarten. D'Wuert Haus wier nun emol och méi intim. Hei hätt een herno alles op enger Plaz. E Musée also, deen alles verbënnt.

Wéi gëtt de Wäi produzéiert? A wie sinn d'Haaptacteuren? Alles dat sollen d'Visiteuren hei kënne gewuer ginn. Déi éischt wäert een ugangs 2025 kënne begréissen. Dann och am neie Gebai mat Bistro. Eleng den Ëmbau kascht 9,5 Milliounen Euro. 2,5 kommen dann nach eng Kéier fir d'Ausstellungen dobäi. Thematiséiert gëtt do dann och d'Vermaartung. Ganz an deem Sënn kënnt een zum Schluss an eng Vinothéik, erkläert de President vun der Entente Touristique de la Moselle Léon Gloden. All Wënzer kritt eng Vitrinn. D'Visiteuren hätten dann d'Méiglechkeet, fir ze degustéieren, eventuell och déi eng oder aner Fläsch ze kafen, a kéinte fir méi grouss Quantitéite bei de Wënzer selwer goen.

Mat den Ausstellungsstécker, déi bei der Stee iwwreg bliwwe sinn, sollt eng Skulptur entstoen. Do wéilt ee mat den 3 Lycéeën aus der Regioun zesummeschaffen - Schengen, Munneref a Maacher. D'Schüler hunn elo e Joer Zäit, fir sech Iddien afalen ze loossen a méiglecherweis mat engem professionelle Schweesser eng Skulptur ze bauen.

De Musée soll en éischten Ulafspunkt fir Touriste sinn. Eng Plaz, déi d'Miselerland an all senge Facette rëmspigelt a vu wou aus een eng ganz Rei aner Plaze ka besiche goen.

© Meco © NJOY © Valentiny hvparchitect © NJOY Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Offiziellt Schreiwes

Présentation projet du «Wäinhaus» à Ehnen (10.10.2022)

Communiqué par : Direction générale du tourisme / ministère de la Mobilité et des Travaux publicsEn date du 10 octobre 2022, Lex Delles, ministre du Tourisme, ensemble avec les responsables de l'Administration des bâtiments publics et l'Entente touristique de la Moselle luxembourgeoise, ont présenté le projet «Wäinhaus» à Ehnen.



Réaménagement et extension du projet «Wäinhaus»



La finalité du projet de réaménagement et d'extension est la création du «Waïnhaus» à Ehnen, qui respecte l'architecture et le cachet des anciennes bâtisses des maisons Wellenstein, Schëntgen et Kelterhaus, classées monuments nationaux.



Le site comprend la maison de maître, des annexes viticoles et des cours intérieures formant une diversité architecturale et une composition urbaine remarquable. Les constructions existantes protégées du XVIe et XVIIIe siècles seront transformées et rénovées.



La nouvelle construction comprendra un espace d'accueil avec son bistrot pour une capacité de 50 personnes.



À l'intérieur, la charpente restera visible et formera avec les revêtements en bois un espace chaleureux pour le bistrot. Deux grandes baies vitrées permettront la vue sur la Moselle et sur la cour intérieure.

Le coût global de ce projet de réaménagement et d'extension s'élève à 9.500.000 euros (TTC).



La nouvelle dénomination du centre «Wäinhaus», site de référence oenotouristique



Le vin est le dénominateur commun qui unit la région de la Moselle. Il fait non seulement partie de l'identité luxembourgeoise, mais il est également un élément crucial de notre offre touristique. La création du centre d'expérience viticole «Wäinhaus» offre une vitrine exceptionnelle au secteur du vin et constitue un projet phare pour la promotion de l'œnotourisme, une des priorités de la nouvelle stratégie touristique de la Direction générale du tourisme.



L'élaboration du concept du «Wäinhaus» s'est distinguée par une approche collaborative. Le choix de la nouvelle dénomination a ainsi fait l'objet d'un processus participatif. Dans le cadre de plusieurs workshops, englobant des acteurs locaux tels que l'Entente touristique de la Moselle luxembourgeoise, l'Office régional du tourisme «Visit Moselle», l'Institut viti-vinicole, l'interprofession viticole, le groupement européen d'intérêt économique Terroir Moselle, le groupe d'action locale LEADER Miselerland et l'ancien Musée du vin, le nom de «Wäinhaus» a fait l'objet d'un consensus. Ce terme rassemble deux éléments fondateurs, à savoir la «maison» (Haus), donc le lieu familial et le savoir-faire, ainsi que le «vin» (Wäin). L'expression «fait maison» valorise en effet le savoir-faire d'un métier artisanal qui produit sur place à partir de produits bruts. De plus, la dénomination «Wäinhaus» est facilement compréhensible à l'international, tout en gardant son origine linguistique. Pour affirmer et accentuer la valeur unique de la marque «Wäinhaus», une typographie dédiée a été conçue, afin de symboliser graphiquement le caractère biologique et organique qu'inspire la culture et la science du vin.



La future exposition, une vitrine de 1.300 m2 sur la région et son vin



Concernant la future exposition du «Wäinhaus», force est de constater que celle-ci sera une vitrine d'environ 1.300 m2 sur la région, ses particularités, son caractère et son vin. Le visiteur pourra tester ses sens, assister à des workshops, rencontrer ceux qui se consacrent tous les jours à la production de vin, se documenter dans la «Liesstuff» et trouver de bonnes bouteilles, ainsi que des conseils dans le «Wäibuttéck». Il ne s'agit donc pas uniquement d'un site d'exposition, mais également d'un lieu d'échange de savoirs et de savoir-faire. Un lieu de rencontre et d'inspiration pour les touristes, aussi bien que pour les résidents et les acteurs économiques de la région. Un lieu de départ aussi, pour aller découvrir la région et partir à la rencontre des vignerons.



L'Entente touristique de la Moselle luxembourgeoise, en collaboration avec la Direction générale du tourisme, développera en outre avec les trois lycées de la région Moselle (Maacher Lycée, École internationale de Mondorf-les-Bains et le Schengener-Lycée) un projet artistique. Celui-ci sert à remercier les donateurs des objets qui étaient exposés dans le premier circuit d'exposition du Musée du vin par le biais d'une sculpture. La sculpture élaborée à partir de différents objets viticoles mis à disposition, sera exposée dans le circuit du «Wäinhaus». Léon Gloden, président de l'Entente touristique de la Moselle luxembourgeoise, a souligné dans ce contexte qu'il se réjouissait d'une telle synergie et collaboration entre le «Wäinhaus» et les trois lycées: «Une première dans la région! D'autant plus que la réalisation sera integrée dans le circuit de visite. Ce projet permettra également aux étudiants de s'immerger dans le 'terroir mosellan' et susciter un intérêt pour sa culture.»



Lex Delles, ministre du Tourisme, a déclaré que «le 'Wäinhaus' souligne le grand potentiel de l'œnotourisme, qui fait partie des priorités politiques de la Direction générale du tourisme et qui constitue un élément phare de la nouvelle stratégie touristique. Cette approche vise à exploiter efficacement le potentiel touristique de la région de la Moselle et de promouvoir son développement touristique. Le 'Wäinhaus', en tant que site de référence oenotouristique, permettra de sensibiliser davantage de résidents et touristes étrangers à la région de la Moselle, ce qui renforcera en fin de compte la viticulture luxembourgeoise».

La réouverture du «Wäinhaus» pourra être envisagée quelques mois après l'achèvement du projet de construction par l'Administration des bâtiments publics, c'est-à-dire vers la fin du premier semestre 2025.