Wéi de CGDIS mellt, hat et kuerz no 9 Auer am Rond-point Irgäertche gerabbelt.

Zwee Autoe waren do net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf verwonnt. Géint 9.30 Auer krute sech op der Streck tëscht Diddeleng an der A3, op der Héicht vum Echangeur Diddeleng, e Camion an en Auto ze paken. Och hei gouf et ee Blesséierten.