Virun der Chamber war en Dënschdeg de Mëtteg eng Maniff vun de Baueren, déi sech weider grouss Suerge wéinst dem geplangten Agrargesetz maachen.

Déi 3 grouss Gewerkschaften aus dem Secteur: d'Baueren-Allianz, d'Centrale paysanne an d'FLB, grad ewéi och déi zwou Jugend-Organisatiounen, hu sech um Krautmaart versammelt, fir den Deputéierten hir Doleancen ze erklären. Eng 120 bis 150 Leit ware virum Lëtzebuerger Parlament.

Bauere-Maniff virun der Chamber / Rep. Jean-Marc Sturm

D'Bauere maache sech weider grouss Suerge wéinst dem geplangten Agrargesetz. Si wëllen en Agrargesetz mat Perspektiven an datt d'Familljebetriber gestäerkt ginn. E limitéierten Ausbau vum Véibestand a Strofen, wann ee sech net drun hält, wier keng Optioun. D'Argument, datt een domat den Ausstouss vun Ammoniak limitéiere géing, wier mat den Hoer erbäi gezunn. D'Bauere kucken also mat Ongewëssheet an d'Zukunft an och un Dialog mat der Regierung géing et weiderhi feelen.

Schonn am September haten d'Jongbaueren, d'Bauerejugend an d'Jongwënzer géint déi aktuell Agrarpolitik protestéiert. Dat mam Symbol vum roude Stiwwel, deen op der Kopp hänkt - och en Dënschdeg war dëse virun der Chamber dobäi. De Luc Emering, President vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren, hat am September staark Wierder fir hir Flemm fonnt: D'Betriber géinge stierwen, wann et esou weidergeet a fir deen Doud géing dat neit Agrargesetz stoen. Annerhalleft Joer hätt ee probéiert, konstruktiv mat ze schaffen, ma um Enn wiere si ignoréiert ginn.