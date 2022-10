An enger Kéier, ass en Automobilist op déi aner Stroossesäit geroden an ass en Auto geknuppt deen entgéint koum.

De Chauffer vum éischten Auto koum blesséiert an d'Spidol. Hie krut de Führerschäin ofgeholl well e gedronk hat. Der Automobilistin am 2. Won ass Näischt geschitt.