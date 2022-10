Ronn 520.000 Salariéen, Independanten a fräiwëlleg Assuréeë waren zejoert am Lëtzebuerger Sozialsystem affiliéiert.

Dat ass e Rekordchiffer, deen et sou nach net gouf. Dat geet aus dem rezente Rapport vum Centre Commun vun der Sécurité Sociale ervir, deen e Budget vu 44,8 Milliounen u Verwaltungskäschte generéiert.

Et gouf och Leit, déi net an d' Sozialversécherungskeesen abezuelt hunn: sou kruten eng ronn 7.200 Affiliéierter eng Sommatioun geschéckt, fir de forcéierte Recouvrement vun de Cotisatiounen, déi sech op bal 6,9 Mia chiffréiert hunn - een Niveau, deen nach ni sou héich war.

Vill Aarbecht gëtt och am Accueil vum Centre Commun geleescht, wou ronn 210.000 Uriff, 160.000 E-Mailen an 180.000 Bréiwer traitéiert goufen.

Ee Chiffer aus dem Rapport erausgepickt: sou waren zejoert eng 12.700 Leit vu private Stéit beim Centre Commun ugemellt, déi doheem am Stot gebotzt, op d'Kanner opgepasst, eeler Leit gefleegt oder Au-Pair waren. Interessant ze notéieren, datt et iwwer 2.700 Persounen ginn, déi eeler Persounen doheem fleegen.

De Centre Commun huet zejoert eng 9,9 Millioune Salaires-Deklaratioune geréiert a ronn 93.0000 Rechnungen de Mount verschéckt.

Schreiwes

Publication du rapport annuel 2021 du Centre commun de la sécurité sociale (12.10.2022)

Communiqué par : ministère de la Sécurité sociale / Centre commun de la sécurité sociale

Le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) vient de publier son 4e rapport annuel qui résume les activités de l'année 2021.

Le rapport présente en détail son organisation, ses différentes missions et activités principales, ainsi que les chiffres clés correspondants. Ces chiffres sont mis dans une perspective pluriannuelle permettant de refléter la continuité dans laquelle le CCSS exerce son métier.

Ainsi les cotisations calculées et facturées par le CCSS en 2021 s'élèvent à 6,85 milliards d'euros ce qui constitue une majoration de 7% par rapport aux cotisations calculées par l'année précédente. En outre, 515.055 déclarations d'entrées et de sortie ont été gérées par le CCSS aussi bien que 9.903.832 déclarations de salaire résultant en 93.255 factures mensuelles, émises et envoyées aux employeurs, indépendants et assurés volontaires.

En 2021 étaient affiliés au CCSS 470.919 salariés, 28.056 indépendants et 19.799 assurés volontaires. 7.147 sommations ont marqué l'entrée en phase de recouvrement forcé des cotisations sociales et reflètent une baisse de 7% par rapport à 2020.

Le rapport annuel 2021 est désormais disponible sur le site Internet www.ccss.lu.