De Mario Grotz, éischte Conseiller am Wirtschaftsministère, war bis elo President vum Creos-Verwaltungsrot.

Wéi de Paperjam mellt, huet sech den Netzbedreiwer vum CEO Marc Reiffers getrennt, well dee géint "de Code de conduite an den interne Kontrollsystem verstouss" hätt. An der Persoun vum Mario Grotz ass de Chefposte bei Creos deemno awer direkt nees nei besat.