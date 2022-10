Wéi hëllefen ech engem anere Jonken, deem et schlecht geet? An engem Pilotprojet hu Schüler aus dem Lycée des Arts et Métiers dat dës Woch geléiert.

A Rollespiller hunn d'Schüler en Donneschdeg ëmgesat, wat se dës Woch iwwer an der Theorie, iwwer Quizzen a Video-Temoignagë vu Betraffene geléiert hunn.

D'Formatioun mam Numm "Teen" kënnt aus Australien a gëtt do scho breet agesat. Déi fënnef Quatrième-Klassen aus der Handwierkerschoul sinn déi éischt an Europa, déi se getest hunn. Dat am Kontext vun dëser Woch vun der mentaler Gesondheet.

An 3 Modülle vun 100 Minutte kruten d'Schüler déi wichtegst Schrëtt mat op de Wee: Opmierksamkeet par rapport zu senge Matmënschen, Warnsignaler erkennen, uschwätzen, nolauschteren...

Nadia Ruef, Instrukter vun der Ligue d'Hygiène Mentale: An dass ee virun allem och mierkt, wéini een en Erwuessene soll bäizéien, a virun allem och a Kontakt bleiwe mat der Persoun, a se virun allem net rejetéiert, mee se encouragéiert, bei Aktivitéite matzemaachen.

Nom Succès vun den Éischt-Hëllef-Coursë fir mental Gesondheet fir Erwuessener, déi d'Ligue d'Hygiène Mentale d'lescht Joer agefouert huet, organiséiert d'Ligue also lo dëse Pilotprojet. De Lycée des Arts et Métiers war direkt bereet matzemaachen. Zanter Jore schonn huet Coaching fir Empathie a Stressbewältegung an der Handwierkerschoul eng fest Plaz am Stonneplang vun de 7e- bis 5e-Klassen.

Fabrice Roth, Direkter Lycée des Arts et Métiers: Dat war eppes wat mer scho virun der Pandemie decidéiert hunn, wou mer gesot hunn, mir mussen d'Schüler léieren, mat hirem Stress ëmzegoen, datt se Konfliktsituatioune léise kënnen, datt se do encadréiert ginn, an Theme kréien an Techniken dofir léieren, well et fir eis immens wichteg ass. Grad esou wéi all déi aner Fächer gehéiert dat zum feste Liewen dozou.

En Donneschdeg kruten déi éischt Schüler am Arts et Métiers hiren Diplom als Secouriste fir mental Gesondheet. Wann et der Direktioun no geet, soll an Zukunft all Schüler d'Formatioun op d'mannst eng Kéier a senger Lycéeszäit matmaache kënnen.