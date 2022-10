Aus dem Wocheréckbléck vun der Santé geet ervir, datt tëscht dem 3. an dem 9. Oktober 3.009 Persoune positiv op de Coronavirus getest goufen.

Ufank Oktober weist den Trend bei de Corona-Infektioune weider relativ staark no uewen, wéi aus dem Wocheréckbléck vun der Santé vun dëser Woch ervirgeet. Et sinn nees 4 Mënsche wéinst Covid gestuerwen, d'Duerchschnëttsalter louch hei bei 69 Joer. 26 Leit waren d'lescht Woch Covid-bedéngt am Spidol, 12 méi wéi déi Woch virdrun, dovun nach ëmmer eng Persoun op der Intensivstatioun. D'Moyenne vun de Leit am Spidol läit bei 60 Joer.

3.004 Leit goufe positiv getest, nal 700 méi wéi déi Woch virdrun. Bei 1.246 Leit war et net déi éischt Covid-Infektioun dës Woch, also 29,3% vun all de Leit, déi positiv getest goufen.

Lescht Woch goufe méi PCR-Tester zu Lëtzebuerg duerchgefouert, vun 8.796 op 10.274 Stéck.

Mat 5.666 aktiven Infektiounen (Stand 9. Oktober) goufen et der méi wéi nach den 2. Oktober. Do waren et der 3.965. Mëttlerweil gëllen 288.991 Persounen als geheelt. Den Altersduerchschnëtt vun de Leit, déi sech mam Coronavirus ugestach hunn, läit bei 45,2 Joer.

D'7-Dages-Inzidenz ass vun 360 op 465 Infektiounen op 100.000 Awunner eropgaangen. An allen Alterskategorien gouf et eng Hausse vun den Infektiounen, ausser bei deenen tëscht 5 an 9 Joer. Deng héchste Plus gëtt et bei de Leit iwwer 90 Joer.

Tëscht dem 3. an dem 9. Oktober hu sech 10 Leit eng éischte Kéier impfe gelooss, fir 26 Persoune war et déi zweet Dosis an 123 kruten hir éischt Opfrëschungsimpfung, 1.904 Persounen déi zweet complementaire Dosis. Am Ganze goufen (Stand 10. Oktober) 1.290.961 Dosissen administréiert. 474.681 Residenten hunn e kompletten Impfscheema, wat 79% vun der Bevëlkerung iwwer 5 Joer entsprécht.

COVID-19 : Rétrospective de la semaine du 3 au 9 octobre 2022 (12.10.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé

Pour la semaine du 3 au 9 octobre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a augmenté à 3.004 cas par rapport à 2.324 cas la semaine précédente.

A ce nombre s'ajoutent 1.246 réinfections, soit 29,3% de l'ensemble des personnes testées positives contre 876 (27.4%) la semaine précédente.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 3 au 9 octobre est passé de 8.796 à 10.274.

38 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 35 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 3.571. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 9 octobre, le nombre d'infections actives a augmenté à 5.666 par rapport à 3.965 au 2 octobre et le nombre de personnes guéries est passé à 288.991 (par rapport à 287.692). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 45,2 ans.

Pour la semaine du 3 octobre au 9 octobre, 4 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L'âge moyen des personnes décédées est de 69 ans.

Dans les hôpitaux, 26 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 14 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est de 1. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 60 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 1,10 (1,31 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 26,42% à 29,24%.

Le taux d'incidence est passé à 465 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 360 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente. Les réinfections ainsi que les autotests certifiés ont été inclus dans le calcul des taux d'incidence. Comparé à la semaine précédente, le taux d'incidence augmente dans tous les groupes d'âge sauf chez les 5-9 ans (-45%). La plus grande augmentation est enregistrée chez les 90 + ans (+115%) suivi par les 85-89 ans (+66%).

Le taux d'incidence le plus bas est chez les 0-4 ans (217 cas pour 100.000 habitants). Le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 90+ ans (de 1.231 cas pour 100.000m habitants).

Contaminations

Parmi les 4.297 cas de résidents de la semaine du 3 au 10 octobre 2022, un échantillon de 612 (14%) cas a été revu et la source a été déterminée. Le cercle familial est la source la plus fréquente (20%), suivi par le travail (11%) et l'éducation (6%). La part des sources indéterminées augmente (45%).

Vaccinations : point de situation

Pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022, 2.117 doses ont été administrées : 10 personnes ont reçu une première dose, 26 ont reçu une deuxième dose, 123 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 1.904 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 54 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 10 octobre à 1.290.961.

474.681 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79 % par rapport à la population vaccinable (dont la population 5+).

« Impfbus on tour »

Les passages du « Impfbus on tour » sont communiqués sur www.impfen.lu.

À noter que la vaccination se fait sans rendez-vous (carte d'identité et carte CNS obligatoires). Le type de vaccination proposée est la primovaccination et le booster (dose de rappel).

Les vaccinations dans le Impfbus se font sans rendez-vous, ce qui implique que vous devez attendre votre tour, et cela peut être à l'origine de délais d'attente, surtout en cas de grande affluence. Si vous voulez éviter toute attente et pour votre confort, nous vous conseillons de prendre rendez-vous auprès de votre médecin, dans une pharmacie ou dans un centre de vaccination.

Réouverture du centre de vaccination Esch-Belval

Afin de préparer au mieux la population à d'éventuelles vagues d'infection pour l'automne et l'hiver prochains, le gouvernement luxembourgeois rouvre le centre de vaccination Esch-Belval à partir du 13 octobre 2022. Les horaires d'ouverture sont du mardi au vendredi de 7 à 19 heures et le samedi de 7 à 13 heures.

Outre le centre de vaccination, il est possible de se faire vacciner dans les cabinets médicaux ou les pharmacies participant à la campagne de vaccination, ainsi que dans le «Impfbus». Toutes les informations sur les possibilités de vaccination peuvent être consultées sur www.impfen.lu.

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de Santé LNS https://lns.lu/en/publications-en/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le rapport CORONA STEP est établi tous les 15 jours.

Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d'épuration analysées au cours des semaines 39 et 40 de 2022 montre une prévalence élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Le niveau de contamination des eaux usées par le SARS-CoV-2 a de nouveau montré une légère augmentation au cours de la semaine 39, suivie d'une légère diminution apparente au cours de la semaine 40. Cette tendance à la baisse doit toutefois être interprétée avec prudence, car des précipitations importantes ont eu lieu au cours de la semaine 40, ce qui pourrait avoir entraîné une dilution du signal du SARS-CoV-2. Au niveau régional, les niveaux de contamination par le SARS-CoV-2 restent plutôt stables, avec des tendances similaires à celles observées au niveau national.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.

Communiqué par le ministère de la Santé, ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, le Laboratoire national de santé (LNS) et le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)