Op der Aarbechtsvisitt vum Ausseminister vu Moldawien zu Lëtzebuerg huet den Nicu Popescu ënnerstrach, wéi vill säi Land an d'EU wëll kommen.

Mä och, datt déi Efforte fir déi wirtschaftlech Relatioune mat Europa an dem Ausland duerch de Krich an der Ukrain gebremst gi wieren. Moldawien huet méi wéi 100.000 Flüchtlingen aus der Ukrain opgeholl.

Den Diplomatiechef aus Moldawien gouf vum Ausseminister Jean Asselborn, dem Chamberpresident Fernand Etgen an den Deputéierte vun der aussepolitescher Chamberkommissioun empfaangen. Si hunn ënnerstrach, datt d'Land elo schonn zu der europäescher Famill gehéiert a Lëtzebuerg Moldawien op sengem Wee an d'Europäescher Unioun ënnerstëtzt.

Et goufen awer och Froe gestallt zu de Relatioune mat der Regioun Transnistrien an de prorusseschen Haltungen, déi et a Moldawie gëtt.

Schreiwes vum Aussen- an Europaministère

Visite de travail à Luxembourg de Nicu Popescu, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration européenne de Moldavie (13.10.2022)



Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes

En date du 13 octobre 2022, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration européenne de la république de Moldavie, Nicu Popescu, a effectué une visite de travail à Luxembourg.

Le ministre des Affaires étrangères moldave a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, pour une entrevue bilatérale au bâtiment Mansfeld.

Dans un premier temps, les ministres ont fait le point sur les relations bilatérales qu'ils qualifient d'excellentes, tout en discutant des moyens de renforcer les relations, notamment sur le plan économique.

Les ministres ont eu ensuite un échange de vues sur les récentes évolutions de l'agression militaire russe contre l'Ukraine. Le ministre Asselborn et son homologue ont fermement condamné les frappes de missiles russes sur plusieurs villes ukrainiennes et leurs populations civiles. A cet égard, le ministre Asselborn a souligné l'importance du soutien fourni par l'Union européenne à l'Ukraine ainsi que de la mise en œuvre des sanctions européennes contre la Russie.

Par ailleurs, les ministres Asselborn et Popescu ont salué le fait que l'Assemblée générale des Nations unies ait condamné à une majorité historique les annexions russes des régions ukrainiennes de Donetsk, de Louhansk, de Kherson et de Zaporijia dans le territoire de la Fédération de Russie, contraires au droit international. 143 des 193 Etats membres ont voté une résolution en ce sens le mercredi 12 octobre à New York.

La situation humanitaire en Moldavie, suite à l'accueil de plus de 100'000 réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, a également été abordée. Dans ce contexte, le ministre Asselborn a rappelé l'engagement de la Croix-Rouge luxembourgeoise et de Caritas dans le pays.

Les conséquences de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire et énergétique dans le monde, et plus particulièrement en Moldavie, ont également figuré à l'ordre du jour. Dans ce contexte, le ministre Popescu a également fait le point sur la situation politique intérieure en abordant le conflit gelé en Transnistrie. De même, les ministres se sont inquiétés quant à la situation qui prévaut sur le plan sécuritaire autour de la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine.

S'agissant des aspirations européennes de la Moldavie, les ministres ont échangé sur la voie à suivre par la Moldavie pour rejoindre l'Union européenne suite à la décision du 23 juin 2022 d'accorder au pays le statut d'Etat candidat à l'adhésion à l'UE. Le ministre Asselborn a saisi l'occasion pour réitérer le plein soutien du Luxembourg à la Moldavie dans son rapprochement avec l'Union européenne. Dans le cadre de cette discussion, les deux chefs diplomates ont aussi discuté du nouveau format de la coopération européenne, la Communauté politique européenne, comme nouvelle plateforme de coopération intergouvernementale entre la Moldavie et les Etats de l'Union européenne.