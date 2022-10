D'Santé deelt mat, datt et bei 55 Fäll hei ma Land bleift. Et gi bis op Weideres keng Woche-Rapporte méi erausgeschéckt.

Bis elo goufen hei am Land 689 Persoune eemol geimpft. 477 Leit kruten zwou Dosissen. Well d'Situatioun sech an Europa a virun allem zu Lëtzebuerg berouegt huet, schéckt d'Santé bis op Weideres kee Woche-Rapport méi eraus.

Schreiwes

Point hebdomadaire sur la variole du singe (13.10.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé

Situation dans la région européenne

Jusqu'au 11 octobre 2022, dans 44 pays et zones de la région europenne, un total de 24.973 cas de variole du singe a été signalé aux autorités sanitaires European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui représente une augmentation de 140 cas depuis la semaine dernière[1].

Le premier cas connu date du 7 mars 2022 et a été identifié par un test rétrospectif sur un échantillon résiduel. La première date d'apparition des symptômes a été signalée le 17 avril 2022. La majorité des cas avaient entre 31 et 40 ans (9.786/24.800 - 39%) et étaient des hommes (24.390/24.779 - 98%). Sur les 10.770 cas masculins dont l'orientation sexuelle était connue, 96% se sont identifiés comme des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Parmi les cas dont le statut VIH était connu, 38% (3.781/10.050) étaient séropositifs. La majorité des cas présentaient une éruption cutanée (14.764/15.458 - 96%) et des symptômes systémiques tels que fièvre, fatigue, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée, frissons, maux de gorge ou céphalées (10.495/15.458 - 68%). 729 cas ont été hospitalisés (6%), dont 238 qui ont nécessité des soins cliniques. Cinq cas ont été admis en unité de soins intensifs et quatre cas sont décédés de la variole du singe. À ce jour, cinq cas ont eu une exposition professionnelle. Dans quatre cas, les professionnels de santé portaient l'équipement de protection individuelle recommandé, mais ont été exposés à des liquides organiques lors du prélèvement d'échantillons. Le cinquième cas ne portait pas d'équipement de protection individuelle. Les recommandations de l'OMS sur la gestion clinique et la prévention d'infection reste toujours d'actualité[2].

Situation épidémiologique au Luxembourg

Jusqu'au 12 octobre 2022 inclus, 55 cas de variole du singe ont été détectés au Luxembourg, le dernier cas signalé datant du début septembre. Jusqu'à présent tous les cas détectés sont de sexe masculin dont la moyenne d'âge est de 37 ans ainsi qu'un enfant. Trois cas ont été hospitalisés pour une courte durée et ont entre-temps quitté l'hôpital. Les autres caractéristiques épidémiologiques et cliniques de cas détectés au Luxembourg sont très similaires aux cas signalés au niveau européen[1]. La campagne de vaccination contre la variole du singe de certaines personnes à risque a commencé au Service national des maladies infectieuses au Centre hospitalier de Luxembourg (tél.: 4411 3129 pour rendez-vous) en date du 16 août 2022.

Adaptation du schéma de vaccination

La recommandation du Conseil supérieur des maladies infectieuses du 24 août 2022 prévoit l'administration d'une dose unique aux personnes ayant reçu une vaccination antérieure contre la variole par un vaccin vivant de 1re ou 2e génération (personnes nées avant 1977 ou ayant une cicatrice typique de vaccination au niveau du bras)[3]. Jusqu'au 11 octobre 2022, 689 personnes ont reçu une première dose et 477 personnes une deuxième dose du vaccin.

La vaccination continuera à être proposée aux personnes à risque élevé après consultation au Service national des maladies infectieuses situé au CHL.

Arrêt de la publication de rapports hebdomadaires

Étant donné la baisse importante du nombre de cas en Europe sur les 3 derniers mois et qu'il n'y a plus eu de cas détecté au Luxembourg depuis début septembre, après la publication de ce rapport hebdomadaire, il n'y aura plus de nouvelle diffusion de rapports hebdomadaires jusqu'à un éventuel changement de la situation épidémiologique.

[1] https://monkeypoxreport.ecdc.europa.eu/

[2] https://apps.who.int/iris/handle/10665/355798

[3] https://sante.public.lu/dam-assets/fr/espace-professionnel/recommandations/conseil-maladies-infectieuses/variole-singe/20220824-csmi-avis-mva-bn-id-nbre-de-doses-vf.pdf