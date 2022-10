De Staat bedeelegt sech finanziell un de Méikäschten am Beräich Energie an den Alters- a Fleegeheemer, sou wéi an de Logements encadrés.

Dës Moossnam aus dem Tripartite-Accord krut e Freideg am Regierungsrot gréng Luucht. Dann huet de Conseil d'Kreatioun vun engem Comité Prostitution approuvéiert. Den neie Sport-Institut INAPS krut och den Accord. Fir d'Objektiver vun den erneierbaren Energien z'erreechen, gëtt e statisteschen Transfert mat Dänemark gemaach. De Regierungsrot huet de Feu vert, fir d'Period 2021 bis 2025 ginn.