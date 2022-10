E Méindeg koumen um Kierchbierg d'EU-Ausseminister beieneen, fir iwwer Sanktioune géint den Iran ze beroden. Niewendru gouf demonstréiert.

Mëtt September war déi 22 Joer al Mahsa Amini vun der sougenannter Sittenpolice festgeholl ginn, well si hir d'Kappduch anscheinend net richteg ugehat hätt. E puer Deeg drop ass si a Gefaangenschaft gestuerwen. Zanterhier sinn Dausenden Iraner op d'Strooss gaangen, fir géint déi repressiv Reegelen an d'Gewalt ze demonstréieren. Der Organisatioun Iran Human Rights no si bis e Méindeg op d'mannst 122 Leit bei den Demonstratiounen ëm d'Liewe komm. Fir zäitgläich zum Sommet vun den EU-Ausseministeren een Zeeche vun der Solidaritéit mat de Leit am Iran ze setzen, sinn e Méindeg um Kierchbierg eng sëllege Leit op d'Strooss gaangen. "De Regimm setzt op eng massiv Repressioun géint d'Manifestanten, ënnert anerem doduerch, datt se richteg Kugele benotzen an den Internet blockéieren oder méi lues maachen", esou d'Organisateure vun der Maniff um Kierchbierg. Si schwätze vun op d'mannst 400 Demonstranten, déi am Iran zanter Mëtt September schonn ëm d'Liewe komm wieren.

De Communiqué

Soutenir au Soulèvement du peuple iranien

Simultanément à la réunion du Conseil des affaires étrangères

Manifestation de solidarité avec les manifestations nationales en Iran

Parallèlement à la réunion du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne le 17 octobre, qui discutera de nouvelles sanctions contre le régime iranien, les partisans du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) organiseront une manifestation à Luxembourg pour donner la parole aux manifestants en Iran.

Le régime a eu recours à une répression massive contre les manifestants, notamment en utilisant des balles réelles et en coupant ou en ralentissant Internet. Il a essayé d'empêcher la propagation des nouvelles et des images du soulèvement au monde extérieur. Au moins 400 manifestants ont été tués et plus de 20 000 ont été arrêtés. Le CNRI a publié les détails de 206 manifestants tués par les forces de sécurité.

Les partisans du CNRI appelleront les gouvernements de l'UE à reconnaître le droit des manifestants en Iran à se défendre et à renverser la dictature au pouvoir.

Ils exhorteront également l'UE et les États membres à convoquer leurs ambassadeurs d'Iran, à s'appuyer sur toutes les relations diplomatiques avec l'Iran pour mettre fin aux mesures répressives contre les manifestants et à libérer toutes les personnes arrêtées pendant le soulèvement. Ils appelleront également les pays européens à prendre les mesures nécessaires pour garantir au peuple iranien un accès sans entrave à Internet.