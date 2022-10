D'Cybersécherheet soll an den nächste Jore weider verbessert ginn, hat de Staatsminister a senger Ried zur Lag vun der Natioun annoncéiert.

Virop déi kritesch Infrastrukture solle besser protegéiert ginn. Wat elo d'Entreprisen am Allgemengen ugeet, do gëtt et elo eng nei Adress. Op der Gare gouf e Méindeg d'Lëtzebuerger Haus vun der Cyber-Sécherheet ageweit.

Eng ganz Rëtsch staatlech Servicer këmmere sech zënter Joren ëm d'Cybersécherheet. Den Accès zu deene Servicer soll elo nach méi einfach ginn. Mam Luxembourg House of Cybersecurity huet elo eng Zort Guichet unique seng Dieren opgemaach.

Am neie Lokal gëtt et zum Beispill e spezielle Raum, deen zimmlech eenzegaarteg ass op der Welt. D'Formatioun riicht sech manner un d'IT-Spezialiste vun de verschiddenen Entreprisen, ma éischter un de Management an aner Mataarbechter. An dësem Raum ginn Hacker-Attacke simuléiert.

Allgemeng kéint ee soen, datt d'Lëtzebuerger Entreprisë sech relativ gutt géint Cyberattacke schützen a sech de Gefore bewosst sinn.