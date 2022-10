Déi héich Energiepräisser maachen net just Privatstéit Suergen. D'Stad Esch deelt mat, si hätt dowéinst decidéiert, d'Energieconsommatioun ze reduzéieren.

Ëffentlech Gebaier, wéi zum Beispill d'Bibliothéik, d'Bridderhaus oder och nach de Conservatoire géifen net méi esou staark beliicht ginn. Just nach sechs Stonnen den Dag, tëscht 16 an 21 Auer, dierfen d'Luuchten dëse Wanter do brennen.

Och laanscht d'Stroosse gëtt Energie gespuert. D'Stroosseluuchte ginn net nëmmen eng Stonn méi spéit eréischt un, mee gi moies och eng Stonn éischter nees aus. Dës Mesure géif schonn dës Woch a Kraaft trieden, wéi d'Stad Esch an engem Communiqué matdeelt.

Och d'Chrëschtdagsbeliichtung fält wéinst de Spuermesurë wéineger üppeg aus wéi an de leschte Joren. Waren d'Chrëschtdagsluuchten 2021 nach ganzer 12 Stonne laang un (vun 12 bis 24 Auer), sinn et dëst Joer just nach sechs Stonnen, vu 16 bis 21 Auer. just Freides a samschdes ass d'Beliichtung eng Stënnche méi laang un.

Schonn zanter dem 1. Oktober ass d'Temperatur an ëffentleche Gebaier, wéi zum Beispill Büroen a Schoulen, op 20 Grad reduzéiert ginn. An de Sportshale gëtt iwwerdeems souguer just nach bis op 15 Grad gehëtzt.